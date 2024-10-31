Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки «Самокат»

Беседа назначена на 31 октября в 11.20.
Исковое заявление было подано от покупателя к ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.
Пострадавшие заказывали лобио от «Кухни на районе» через сервис доставки «Самокат» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
По факту массового отравления было возбуждено дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании «Локалкитчен» («Кухня на районе»).