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Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки «Самокат»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в четверг проведет беседу по первому иску к сервису доставки «Самокат» из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

Беседа назначена на 31 октября в 11.20.

Исковое заявление было подано от покупателя к ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Пострадавшие заказывали лобио от «Кухни на районе» через сервис доставки «Самокат» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.

По факту массового отравления было возбуждено дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании «Локалкитчен» («Кухня на районе»).