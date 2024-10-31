Суд рассмотрит первый иск к сервису доставки «Самокат»

Пострадавшие заказывали лобио от «Кухни на районе» через сервис доставки «Самокат» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.