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В полиции озвучили подробности смертельной аварии на трассе Седанка — Патрокл

Погибшим оказался 34-летний мужчина.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомобилем HINO RANGER, двигаясь по улице Адмирала Горшкова в направлении улицы Маковского, столкнулся со стоящим в крайнем правом ряду транспортным средством SHACMAN.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП водитель HINO RANGER скончался на месте происшествия. По факту автоаварии проводится проверка.