В полиции озвучили подробности смертельной аварии на трассе Седанка — Патрокл

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомобилем HINO RANGER, двигаясь по улице Адмирала Горшкова в направлении улицы Маковского, столкнулся со стоящим в крайнем правом ряду транспортным средством SHACMAN.
Как сообщалось ранее, в результате ДТП водитель HINO RANGER скончался на месте происшествия. По факту автоаварии проводится проверка.