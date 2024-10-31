Женщина попала под колеса микроавтобуса в Иркутске

В областном центре произошла авария, в которой пострадал пешеход. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, случилось все утром 30 октября на перекрестке Чкалова и Марата.
По предварительной информации, 35-летний водитель микроавтобуса, который время от времени занимается перевозкой людей, сбил женщину в то время, когда она шла по регулируемому пешеходному переходу.
— Со слов водителя, автомобиль ехал в автосервис не по маршруту и без пассажиров. Версии участников происшествия расходятся. Мужчина утверждает, что проезжал на зеленый, а пострадавшая уверяет, что зеленый горел для нее, микроавтобус в это время ехал на запрещенный сигнал светофора, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Женщину доставили в больницу с травмами. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас стражи порядка выясняют, кто прав.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска оборудовала тамбур под жилую комнату.