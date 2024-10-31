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Женщина попала под колеса микроавтобуса в Иркутске

Пешехода доставили в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре произошла авария, в которой пострадал пешеход. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, случилось все утром 30 октября на перекрестке Чкалова и Марата.

По предварительной информации, 35-летний водитель микроавтобуса, который время от времени занимается перевозкой людей, сбил женщину в то время, когда она шла по регулируемому пешеходному переходу.

— Со слов водителя, автомобиль ехал в автосервис не по маршруту и без пассажиров. Версии участников происшествия расходятся. Мужчина утверждает, что проезжал на зеленый, а пострадавшая уверяет, что зеленый горел для нее, микроавтобус в это время ехал на запрещенный сигнал светофора, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Женщину доставили в больницу с травмами. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас стражи порядка выясняют, кто прав.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска оборудовала тамбур под жилую комнату.