Женщина попала под колеса микроавтобуса в Иркутске

— Со слов водителя, автомобиль ехал в автосервис не по маршруту и без пассажиров. Версии участников происшествия расходятся. Мужчина утверждает, что проезжал на зеленый, а пострадавшая уверяет, что зеленый горел для нее, микроавтобус в это время ехал на запрещенный сигнал светофора, — рассказывают в пресс-службе ведомства.