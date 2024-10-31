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Женщина отравилась продуктами горения во время пожара в Хабаровске

Ее доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Пожарные реагировали на 38 возгораний, три из которых — в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Утром 30 октября ликвидировали пожар в жилом доме на Иртышском переулке. Когда на место прибыло первое подразделение, из окна первого этажа валил густой черный дым.

«Менее чем за 10 минут пожар был ликвидирован. В результате обгорел холодильник и домашние вещи на общей три квадратных метра. С места пожара в больницу была госпитализирована хозяйка квартиры 52 лет с отравлением продуктами горения. К тушению пожара привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Система космического мониторинга зарегистрировала шесть термических аномалий. Пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки тушили восемь палов сухой травы протяженностью 4463 метра. По данным синоптиков, на территории Солнечного района сохраняется четвертый класс пожарной опасности в лесах.

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