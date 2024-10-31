Женщина отравилась продуктами горения во время пожара в Хабаровске

«Менее чем за 10 минут пожар был ликвидирован. В результате обгорел холодильник и домашние вещи на общей три квадратных метра. С места пожара в больницу была госпитализирована хозяйка квартиры 52 лет с отравлением продуктами горения. К тушению пожара привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.