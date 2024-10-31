В Ангарске мужчину попытались ограбить с помощью игрушечного пистолета

Молодые люди приехали в Ангарск из Усолья-Сибирского, решили отдохнуть в сауне. После компания отправилась кататься по ночному городу. На проспекте Карла Маркса водитель остановился около мужчины и попросил у него сигарету, однако неожиданно завязался конфликт. В это время 15-летний подросток вышел из машины и начал угрожать, бить пострадавшего, требуя деньги.