В Ангарске мужчину попытались ограбить с помощью игрушечного пистолета

Молодые люди приехали в Ангарск из Усолья-Сибирского, решили отдохнуть в сауне. После компания отправилась кататься по ночному городу. На проспекте Карла Маркса водитель остановился около мужчины и попросил у него сигарету, однако неожиданно завязался конфликт. В это время 15-летний подросток вышел из машины и начал угрожать, бить пострадавшего, требуя деньги.
— Не получив желаемого, подросток и его подельник скрылись на машине. Прохожий в это время вызвал полицию. Нарушителей в кротчайшие сроки нашли и задержали. Сейчас игрушечный пистолет изъяли, а подозреваемых отправили в изолятор временного содержания, — рассказывают в пресс-службе комитета.
Следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей, чтобы восстановить полную картину произошедшего.
Помимо этого известно, что 30-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а ранее был лишен водительских прав. Авто отправили на стоянку, хотят завести уголовное дело за пьяное вождение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области восьмилетний мальчик, играя со спичками, устроил пожар. Пламя охватило 52 рулона сена.