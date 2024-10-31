Сбившего двоих пешеходов мужчину осудят в Хабаровске

В Хабаровске приговора суда ждет виновник смертельного ДТП. Обвинение по уголовному делу против 23-летнего мужчины утвердил заместитель прокурора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодому человеку инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Авария, унесшая жизнь человека, произошла в августе.
«Водитель автомобиля “Хонда Инсайт”, двигаясь по улице Суворова в Хабаровске, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Один из пешеходов погиб на месте, вторая женщина получила тяжкий вред здоровью.
Следствие выяснило, что у водителя была техническая возможность предотвратить наезд на потерпевших, если бы он вовремя принял меры к торможению.
Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд г. Хабаровска.