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Сбившего двоих пешеходов мужчину осудят в Хабаровске

Один человек скончался, у второй пострадавшей — серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске приговора суда ждет виновник смертельного ДТП. Обвинение по уголовному делу против 23-летнего мужчины утвердил заместитель прокурора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Молодому человеку инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Авария, унесшая жизнь человека, произошла в августе.

«Водитель автомобиля “Хонда Инсайт”, двигаясь по улице Суворова в Хабаровске, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Один из пешеходов погиб на месте, вторая женщина получила тяжкий вред здоровью.

Следствие выяснило, что у водителя была техническая возможность предотвратить наезд на потерпевших, если бы он вовремя принял меры к торможению.

Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд г. Хабаровска.