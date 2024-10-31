Сбившего двоих пешеходов мужчину осудят в Хабаровске

«Водитель автомобиля “Хонда Инсайт”, двигаясь по улице Суворова в Хабаровске, отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.