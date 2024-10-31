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Хабаровчанин получил 8,5 лет за торговлю наркотиками через интернет

26-летний житель осужден за сбыт наркотиков в значительном размере.

Источник: AP 2024

В Хабаровске 26-летний житель осужден за сбыт наркотиков в значительном размере, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как выяснилось, мужчина заказывал запрещенные вещества в интернете, забирал их из тайников и хранил у себя дома, после чего сбывал их небольшими партиями по всему городу. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Прокуратура подчеркнула, что обвинение в суде было обосновано доказательствами, включая переписку и координаты тайников. «С учетом позиции обвинителя суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы», — уточнили в прокуратуре Железнодорожного района.