В Екатеринбурге горел двухэтажный дом

Как сообщалось ранее, в поселке Залесье под Верхней Пышмой 30 октября горел двухэтажный частный дом на улице Дачной. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что горит крыша дома. Огонь распространился на площади 121 кв. м.