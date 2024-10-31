В Екатеринбурге горел двухэтажный дом

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади в два квадратных метра огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже.
В тушении пожара участвовали три единицы техники, восемь человек личного состава.
В 17:26 огонь был локализован, в 17:29 открытое горение прекратили, проливку и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:44.
Как сообщалось ранее, в поселке Залесье под Верхней Пышмой 30 октября горел двухэтажный частный дом на улице Дачной. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что горит крыша дома. Огонь распространился на площади 121 кв. м.