Заведующая детсадом из Иркутска мошенничала с трудоустройством

Правоохранители установили, что с июня 2019 по февраль 2021 женщина устроила на работу четырех своих знакомых. При этом они не исполняли свои служебные обязанности, а лишь получали зарплату. Заведующая, пытаясь скрыть этот факт, врала в официальных документах, после чего передавала их в бухгалтерию.