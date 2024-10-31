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Заведующая детсадом из Иркутска мошенничала с трудоустройством

Женщина устраивала на работу своих знакомых и забирала себе их зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре вынесли приговор заведующей детским садом за мошенничество и подлог. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Правоохранители установили, что с июня 2019 по февраль 2021 женщина устроила на работу четырех своих знакомых. При этом они не исполняли свои служебные обязанности, а лишь получали зарплату. Заведующая, пытаясь скрыть этот факт, врала в официальных документах, после чего передавала их в бухгалтерию.

— Знакомые полученную заработную плату переводили подсудимой. В результате причинен ущерб на сумму более 565 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе Следственного комитета.

Суд решил, что женщина должна вернуть украденные деньги, а также выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что микроавтобус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Иркутске.