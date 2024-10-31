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На Кубе из-за урагана «Оскар» погибли восемь человек

Два человека пропали без вести.

Источник: Аргументы и факты

Служба гражданской защиты Кубы сообщила, что число жертв урагана «Оскар», обрушившегося на страну десять дней назад, достигло восьми человек.

Кроме того, два человека пропали без вести, еще двое детей в возрасте шести и двенадцати лет получили травмы, но находятся на пути к выздоровлению.

Ураган «Оскар» настиг восточную часть Кубы 20 октября, нанеся значительный материальный ущерб. Прежде сообщалось о семи смертях, однако позже были подтверждены восемь жертв стихий.

18 октября на Кубе на одной из крупнейших теплоэлектростанций также произошло полное отключение национальной энергосистемы.