На Кубе из-за урагана «Оскар» погибли восемь человек

Служба гражданской защиты Кубы сообщила, что число жертв урагана «Оскар», обрушившегося на страну десять дней назад, достигло восьми человек.
Кроме того, два человека пропали без вести, еще двое детей в возрасте шести и двенадцати лет получили травмы, но находятся на пути к выздоровлению.
Ураган «Оскар» настиг восточную часть Кубы 20 октября, нанеся значительный материальный ущерб. Прежде сообщалось о семи смертях, однако позже были подтверждены восемь жертв стихий.
18 октября на Кубе на одной из крупнейших теплоэлектростанций также произошло полное отключение национальной энергосистемы.