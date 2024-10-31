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В Красноярском крае осудят 35-летнюю женщину за убийство подруги 16 лет назад

Всё случилось во время конфликта в 2008 году.

Завершено расследование уголовного дела 2008 года, заведённого по факту причинения смертельных травм 29-летней жительнице Ужура. Обвинение предъявлено 35-летней жительнице Шарыпово.

По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 28 июня 2008 года житель села Парная сообщил в правоохранительные органы об обнаружении на берегу озера Большое женщины с повреждениями головы. Впоследствии женщина скончалась в медицинском учреждении.

Тогда было заведено уголовное дело, но установить причастного к преступлению не удалось. Предварительное следствие приостановили.

В этом году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были вновь проанализированы материалы уголовного дела и допрошены свидетели. Выяснилось, что к преступлению причастна 35-летняя жительница Шарыпово.

На тот момент 20-летняя обвиняемая и 29-летняя погибшая были знакомы. Ночью 28 июня 2008 года они отдыхали и распивали алкоголь на берегу озера. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Во время ссоры обвиняемая взяла камень и нанесла потерпевшей два удара по голове. После содеянного она скрылась на попутном автомобиле. Потерпевшая же скончалась 4 июля 2008 года в больнице.

В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинением направят для рассмотрения в суд.