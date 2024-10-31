В Красноярском крае осудят 35-летнюю женщину за убийство подруги 16 лет назад

На тот момент 20-летняя обвиняемая и 29-летняя погибшая были знакомы. Ночью 28 июня 2008 года они отдыхали и распивали алкоголь на берегу озера. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Во время ссоры обвиняемая взяла камень и нанесла потерпевшей два удара по голове. После содеянного она скрылась на попутном автомобиле. Потерпевшая же скончалась 4 июля 2008 года в больнице.