Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан

«После того, как 20 октября на горе Пидан сотрудники МЧС спасли двух туристов, отставших от группы, органами внутренних дел проводилась доследственная проверка. Установлено, что пострадавшие посещали гору не самостоятельно, а в составе туристической группы от фирмы из г. Артёма, однако по неустановленной причине их оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке, что вызвало сложности при поиске заблудившихся, одна из них в результате получила обморожение», — говорится в сообщении.