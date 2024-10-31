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Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в отношении директора турфирмы, организовавшей турпоход на гору Пидан в Приморье, в котором одна из туристок отстала от группы и получила обморожение, сообщает краевая прокуратура.

«После того, как 20 октября на горе Пидан сотрудники МЧС спасли двух туристов, отставших от группы, органами внутренних дел проводилась доследственная проверка. Установлено, что пострадавшие посещали гору не самостоятельно, а в составе туристической группы от фирмы из г. Артёма, однако по неустановленной причине их оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке, что вызвало сложности при поиске заблудившихся, одна из них в результате получила обморожение», — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что при наличии повода и оснований для возбуждения уголовного дела территориальный орган МВД не передал материалы проверки в компетентные следственные органы.

«Прокурор изъял материал из производства полиции и передал для принятия решения в отдел Следственного комитета. По результатам проведенных мероприятий в отношении директора туристической компании накануне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало об эвакуации силами спасателей ведомства совместно с волонтерами 54-летней туристки с переохлаждением с популярной среди туристов горы Пидан в Приморье. Сообщалось, что женщине, совершавшей восхождение в составе тургруппы, стало плохо во время спуска с вершины и она не смогла идти дальше. Вместе с женщиной у вершины остался ее брат, они провели ночь у вершины горы. Вечером следующего дня туристку эвакуировали с горы спасатели МЧС и волонтеры, она была госпитализирована с переохлаждением.