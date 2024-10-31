МВД проводит проверку после нападения налётчиков на офис юриста в Перми

Речь идёт о нападении, которое произошло 29 октября. Неизвестные люди в масках забросали офис камнями. Их было трое. В итоге в помещении повредили двери, стену, сломали окна. Юрист Мартиросян предполагает, что нападение было организовано по чьему-то заказу. Он уточнил, что один из налётчиков снимал происходящее на телефон — такой вывод удалось сделать, просмотрев камеры видеонаблюдения.