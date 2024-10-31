В Иркутске ушел из дома и не вернулся 17-летний парень

Как отметили в пресс-службе областного МВД, несовершеннолетний парень «ранее уже неоднократно уходил из дома» и «может быть дезориентирован в пространстве».
«Последний раз Семена видели на улице Багратиона в микрорайоне Ершовский пару дней назад. С этого момента он на связь не выходил», — говорят правоохранители.
Подросток был одет в спортивные штаны темно-синего цвета, темную спортивную куртку и черные кроссовки.
Полицейские просят всех, кто видел Семена или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам: