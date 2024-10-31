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В Иркутске ушел из дома и не вернулся 17-летний парень

Полицейские в Иркутске ищут 17-летнего Семена Юриста, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как отметили в пресс-службе областного МВД, несовершеннолетний парень «ранее уже неоднократно уходил из дома» и «может быть дезориентирован в пространстве».

«Последний раз Семена видели на улице Багратиона в микрорайоне Ершовский пару дней назад. С этого момента он на связь не выходил», — говорят правоохранители.

Подросток был одет в спортивные штаны темно-синего цвета, темную спортивную куртку и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто видел Семена или знает о его местонахождении, позвонить по телефонам:

8 (3952) 42−04−51, 8−924−608−88−92, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).