Отец 12-летней девочки, которая ушла гулять с другом и была найдена мертвой: «Состояние паршивое»

Живой, полный любопытства взгляд и добрая, располагающая улыбка. Смотришь на портрет 12-летней Кристины* из Балаганского района и на душе будто становится теплее. Однако нижний правый угол фотографии уже больше 40 дней перетянут черной атласной лентой…
У родителей Кристина была пятым, младшим ребенком. Все ее братья и сестры давно выросли и выпорхнули из семейного гнездышка. Школьница была отрадой мамы и папы.
— Кристина в школе была хорошисткой, дома послушной дочерью, со сверстниками — верным другом, всем помогала! Старательная девочка была, своего добивалась. А какая красавица! — рассказывал ранее Евгений, отец убитой девочки.
Она увлекалась танцами, спортом и даже стрельбой. А в последнее время с нетерпением ждала, когда станет старше, чтобы получить водительские права, а после купить машину. Но все мечты оборвала трагедия…
Вечером 21 сентября Кристину позвал на прогулку ее 15-летний бывший лучший друг. Школьники ушли на хоккейный корт, но за пределами площадки парень накинулся на девочку. Из-за чего? Как сообщали КП-Иркутск в администрации села, у них мог быть конфликт.
— После он оттащил тело подруги к старому заброшенному туалету, — добавили в администрации. — Затем сам вызвал полицию и заявил об убийстве. Хотел пройти свидетелем, якобы шел мимо и заметил. Но во время дачи показаний запутался. А через сутки подписал чистосердечное признание.
Сейчас о нем известно немного. Парень живет с бабушкой и дедушкой. Мама его воспитанием не занималась, а отец вообще, по словам представителей администрации, судим.
— Сам школьник неагрессивный. Участвовал в разных спортивных соревнованиях, — говорили в селе.
Девочка увлекалась танцами, спортом и даже стрельбой.
Прощание с Кристиной состоялось 25 сентября. А 30 октября было 40 дней со дня смерти.
— Мы сегодня ходили на кладбище, поминали. Как на душе? Состояние паршивое, — рассказал КП-Иркутск Евгений. Отойти от потери убитый горем отец сможет еще не скоро.
Сейчас в СУ СКР по Иркутской области ведется расследование уголовного дела по факту убийства. Обвинения предъявлены 15-летнему приятелю.