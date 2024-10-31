Отец 12-летней девочки, которая ушла гулять с другом и была найдена мертвой: «Состояние паршивое»

— После он оттащил тело подруги к старому заброшенному туалету, — добавили в администрации. — Затем сам вызвал полицию и заявил об убийстве. Хотел пройти свидетелем, якобы шел мимо и заметил. Но во время дачи показаний запутался. А через сутки подписал чистосердечное признание.