Омичу, который насмерть сбил пенсионера, грозит пять лет тюрьмы

По версии следствия, днём 18 августа омич двигался на автомобиле «Лада Гранта» по 1-й аллее СТ «Крона». Чтобы избежать столкновения с попутной машиной, которая стала тормозить перед переходом, мужчина выехал на встречную полосу. В это время дорогу стал переходить пенсионер.