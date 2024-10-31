Омичу, который насмерть сбил пенсионера, грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура Омска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, днём 18 августа омич двигался на автомобиле «Лада Гранта» по 1-й аллее СТ «Крона». Чтобы избежать столкновения с попутной машиной, которая стала тормозить перед переходом, мужчина выехал на встречную полосу. В это время дорогу стал переходить пенсионер.
Пешеход, увидев автомобиль, вернулся на обочину, но водитель выехал за пределы дороги и сбил пожилого омича. От полученных травм 84-летний мужчина скончался в медицинском учреждении.
Вину в совершении преступления водитель признал полностью. Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.