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15 погибших, 339 пострадавших — в Приангарье выросло число ДТП с участием детей

С начала текущего года в Иркутской области произошло более 300 ДТП, в которых пострадали дети: 15 погибли, еще 339 получили травмы различной степени тяжести. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил замначальника региональной дорожной полиции Сергей Швин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Интерфакс — Иркутск», передает И А’ТК Город".

Источник: Соцсети

Как уточнил полковник полиции, в 2024 году произошло:
120 ДТП с участием детей-пешеходов, в них 2 ребенка погибли и 123 пострадали;
112 ДТП с участием детей-пассажиров: 8 детей погибли и 132 получили травмы;
87 ДТП с участием детей-водителей: 5 погибших и 83 пострадавших.

К слову, напомним, минувшим летом в Иркутской области сообщения о том, что в дорожной аварии пострадал ребенок, находившийся за рулем мотоцикла или квадроцикла, появлялись с пугающей регулярностью.

Например, в июне в районе поселка Патроны Иркутского района 12-летний мальчик на квадроцикле погиб, столкнувшись с «Лексусом».

А в мае подросток, без спросу взявший у родителей «Субару Импреза», едва не отправился на тот свет сам и не прихватил с собой четверых приятелей — все они с травмами попали в больницу, где врачи смогли их спасти.