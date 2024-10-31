15 погибших, 339 пострадавших — в Приангарье выросло число ДТП с участием детей

Как уточнил полковник полиции, в 2024 году произошло:
120 ДТП с участием детей-пешеходов, в них 2 ребенка погибли и 123 пострадали;
112 ДТП с участием детей-пассажиров: 8 детей погибли и 132 получили травмы;
87 ДТП с участием детей-водителей: 5 погибших и 83 пострадавших.
К слову, напомним, минувшим летом в Иркутской области сообщения о том, что в дорожной аварии пострадал ребенок, находившийся за рулем мотоцикла или квадроцикла, появлялись с пугающей регулярностью.
Например, в июне в районе поселка Патроны Иркутского района 12-летний мальчик на квадроцикле погиб, столкнувшись с «Лексусом».
А в мае подросток, без спросу взявший у родителей «Субару Импреза», едва не отправился на тот свет сам и не прихватил с собой четверых приятелей — все они с травмами попали в больницу, где врачи смогли их спасти.