Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное ДТП произошло на Байкальском тракте: есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на Байкальском тракте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшное ДТП произошло на 24 километре Байкальского тракта и унесло жизни нескольких людей. На данный момент известно, что 31 октября 2024 столкнулись две легковушки. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России по Иркутской области.

— В дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, из них двух отвезли в больницу. Еще трех человек спасти не удалось, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Еще неизвестно, что стали причиной аварии. Сейчас на трассе работают семь специалистов и две единицы техники.