Страшное ДТП произошло на Байкальском тракте: есть погибшие и пострадавшие

Страшное ДТП произошло на 24 километре Байкальского тракта и унесло жизни нескольких людей. На данный момент известно, что 31 октября 2024 столкнулись две легковушки. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России по Иркутской области.
— В дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, из них двух отвезли в больницу. Еще трех человек спасти не удалось, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Еще неизвестно, что стали причиной аварии. Сейчас на трассе работают семь специалистов и две единицы техники.