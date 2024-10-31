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Жительница Уфы чуть не умерла после похода к косметологу

У мастера не было лицензии на проведение процедуры.

Уфимка едва не умерла после посещения косметолога, у которого делала биоревитализацию. Девушка подала в суд, который взыскал с мастера 2 млн рублей, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Суд установил, что у косметолога нет лицензии на работу. Также ей помогала ассистентка без соответствующего образования. В результате у ее клиентки появились на лице и в зоне декольте воспаления, которые исчезали на протяжении нескольких месяцев и сейчас остались рубцы. Своими действиями лже-косметолог причинила уфимке вред здоровью.

Сама мастер от комментариев отказалась.