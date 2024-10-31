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В Омске арестован мужчина насмерть исполосовавший свою сожительницу

СУ СК РФ по Омской области расследует жестокое убийство женщины.
Источник: Комсомольская правда

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства убийства женщины в поселке Набережный под Омском.

Трагедия разыгралась 28 октября. В результате распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи, тела и головы. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина, осознав, что он натворил вызвал скорую помощь, которая зафиксировала смерть потерпевшей и передала информацию в следственные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Мужчина ожидает решение суда о заключении под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.