В Омске арестован мужчина насмерть исполосовавший свою сожительницу

Трагедия разыгралась 28 октября. В результате распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи, тела и головы. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина, осознав, что он натворил вызвал скорую помощь, которая зафиксировала смерть потерпевшей и передала информацию в следственные органы.