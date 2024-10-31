Теракт над Синаем 9 лет спустя: Половина родственников жертв авиакатастрофы потеряла здоровье, а Египет так и не признал вину

Девять лет назад произошла одна из самых чудовищных авиакатастроф в истории России. 31 октября 2015 года летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург самолет с 224 пассажирами и членами экипажа потерпел крушение над Синайским полуостровом. Происшествие оказалось терактом: это и признали различные радикальные группировки, и установил Следственный комитет России. Вот только Египет так и молчит и не спешит хотя бы извиниться перед родственниками жертв, которые все еще пытаются добиться появления закона о соцзащите пострадавших в терактах.
«НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
Каждый новый день практически одинаково начинается для родных тех, кто погиб над Синаем. Глава благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в тот день дочь -спасателя МЧС Эльвиру Воскресенскую, с утра подходит к фотографиям ребенка, зажигает лампадку и меняет дату в календарике.
— Мы с мужем привыкли, у нас такая жизнь, — вздыхает Ирина. — Хочется верить, что где-то там, в другом мире, ее душа живет и она все видит и слышит, поэтому мы продолжаем с ней общаться, делиться новостями. Выбора у нас нет. Я часто плачу, конечно, но жить надо. Если нас не станет, кто будет ухаживать за могилой дочки, хранить память?
С болью живет и Елена Громова, бабушка «главного пассажира» злополучного рейса — 10-месячной Дарины. Снимок ребенка из аэропорта разлетелся по обложкам СМИ во всем мире и стал символом трагедии. Каждую субботу Елена с мужем приходят на могилу сына Алексея, его жены Татьяны и любимой внучки Дариши. В роковой день девять лет назад они должны были вернуться из отпуска, откуда присылали счастливые снимки.
— У нас уже нет той радости, что бывает от праздников, смены времен года, каких-то событий. В начале трагедии мы долго рефлексировали, как будто сами оказались под обломками этого горящего самолета, — рассказала Елена Громова «КП». — В нашей с мужем квартире очень много фотографий Алексея и его семьи, вышитых портретов, икон. Люди со всей России выражали и продолжают выражать соболезнования. И помнить. Поэтому для нас пассажиры самолета еще живы, они еще с нами. Приходят во снах.
ЕГИПЕТ НЕ ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЙ.
Расследование катастрофы проводили несколько стран. Следственный комитет России установил, что это был теракт: на обломках самолета нашли следы взрывчатых веществ. Предполагается, что бомбу установили на борту в египетском аэропорту. ФСБ обещала вознаграждение за установление личностей террористов. Периодически за прошедшие годы несколько группировок брали на себя ответственность, но точные виновники до сих пор неизвестны. Помочь в расследовании мог бы Египет, но…
— Египтяне молчат и не отвечают на запросы СК, — разводит руками Ирина Захарова. — Моя хата с краю, ничего не знаю. Для них как будто ничего не произошло. Были слухи, что власти Египта окажут материальную помощь родственникам, но при этом не признают теракт. С 2021 года между странами открыли авиасообщение, и все египетские чиновники забыли про обещания. Зачем им тратить на нас деньги? Да бог с ними, с деньгами, — они даже извинений не принесли.
УБИТОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Почти все родственники погибших в небе над Синаем получили страховые выплаты. Однако у Ирины Захаровой вопрос к исполнению федерального закона «О противодействии терроризму». Он предписывает компенсацию за погибших, но ее так и не было, поэтому родственники жертв выступают за создание нового закона о соцзащите пострадавших в терактах, чтобы при каждом новом крупном ЧП регионы не принимали отдельные законодательные акты по выплатам. В идеале закон должен определять не только единовременные денежные выплаты, но и денежные компенсации, которые выплачивались бы в течение ряда лет. Кроме того, для пострадавших должны быть определены формы социальной поддержки: поездки в санаторий, приемы у врачей и психологов, профессиональная подготовка и обучение и другие.
— Мы прекрасно понимаем, что от терроризма никто не застрахован. Это война в спину, исподтишка. Значит, у нас должна быть подстраховка для пострадавших людей, чтобы они потом не ходили с протянутой рукой. Это компенсация за то состояние, в котором мы дальше живем, — объясняет Ирина Захарова.
По ее словам, из-за стресса после теракта ухудшилось здоровье минимум у половины родственников погибших, а 45 из них умерли за эти девять лет. Одни пережили инфаркты и инсульты, другие страдают тяжелыми психиатрическими заболеваниями и рассеянным склерозом. Новую семью завели лишь единицы — молодые. С реабилитацией и психологической помощью помогает фонд «Рейс 9268», но на подачу заявок на субсидии у Захаровой почти не осталось сил, да и денег не так много — на те же лекарства выделяли всего лишь пятнадцать тысяч рублей в год.
— Многие стали инвалидами, они нуждаются в помощи, но нам говорят, что хватит медицинского полиса, хотя по нему, например, реабилитация положена всего один раз после инфаркта. И все. В следующем году — нет. Но человек же здоровым не стал! Ежегодно 17−18 человек я могу отправить в санаторий. Слава богу, что хотя бы так. У кого есть инвалидность, могут сами получить путевку, но им в очереди еще стоять от трех до пяти лет. Закон о соцпомощи облегчил бы нам жизнь, но пока его отклоняют.
ДОСЛОВНО.
«Закон о соцпомощи пострадавшим в теракте надо принять на уровне Петербурга».
Оксана ДМИТРИЕВА, депутат Госдумы:
— Я отправила законопроект на заключение правительства в марте 2024 года и получила отрицательный ответ. По данному вопросу мы сотрудничаем с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Доработка этого закона сейчас достаточно сложная в связи с СВО. Происходит множество терактов со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям, в том числе в Курской области и на приграничных территориях, поэтому мне представляется, что депутатам Заксобрания Петербурга следует принять именно региональный закон, так будет корректнее и целесообразнее.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Строительство храма продолжается.
В Балтийской жемчужине продолжают отделку храма святого великомученика Димитрия Солунского. Церковь построили по просьбе родственников жертв теракта над Синаем. К десятой годовщине трагедии облицовку здания обещают завершить, но на это пока не хватает пожертвований. В храме располагается социальный центр «Дом под куполом», где работает квалифицированный батюшка-психолог, к которому можно обратиться за помощью. Открыта вокальная школа, в которой изучают нотную грамоту и ставят голос детям, а для взрослых проводят лекции и беседы.