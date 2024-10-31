Теракт над Синаем 9 лет спустя: Половина родственников жертв авиакатастрофы потеряла здоровье, а Египет так и не признал вину

— Многие стали инвалидами, они нуждаются в помощи, но нам говорят, что хватит медицинского полиса, хотя по нему, например, реабилитация положена всего один раз после инфаркта. И все. В следующем году — нет. Но человек же здоровым не стал! Ежегодно 17−18 человек я могу отправить в санаторий. Слава богу, что хотя бы так. У кого есть инвалидность, могут сами получить путевку, но им в очереди еще стоять от трех до пяти лет. Закон о соцпомощи облегчил бы нам жизнь, но пока его отклоняют.