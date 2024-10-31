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В Красноярске заключённому добавили срок за пропаганду запрещённой организации

В Красноярске заключённого осудили за пропаганду экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске заключённому добавили срок за пропаганду запрещённой в России организации. Теперь в местах лишения свободы он пробудет на два с половиной года больше. Об этом сообщает краевой ГУФСИН.

Мужчина 1993 года рождения отбывает наказание в СИЗО-1 за совершение тяжкого преступления. Выяснилось, что он участвовал в деятельности движения, признанного Верховным судом страны экстремистской организацией.

На него завели уголовное дело. По совокупности приговоров Железнодорожный суд вынес мужчине приговор — лишение свободы на 3 года и 4 месяца с ограничением свободы на восемь месяцев.