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Казахстанцы не пострадали от стихии в Испании — МИД

Число жертв проливных дождей в Испании достигло 95 человек.

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших после наводнения в испанской Валенсии, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«По предварительной информации испанских властей, среди пострадавших и погибших в Валенсии граждан Республики Казахстан нет», — уточнил он.

Между тем число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Еще два человека погибло в автономном сообществе Кастилья-Ла-Манча и один — в Андалусии, пишет газета Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.

Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.