Казахстанцы не пострадали от стихии в Испании — МИД

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших после наводнения в испанской Валенсии, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«По предварительной информации испанских властей, среди пострадавших и погибших в Валенсии граждан Республики Казахстан нет», — уточнил он.
Между тем число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
Еще два человека погибло в автономном сообществе Кастилья-Ла-Манча и один — в Андалусии, пишет газета Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений.