Фермер из Прикамья заказал убийство жены

В Перми 49-летнему жителю Куединского района предъявлено обвинение в приготовлении и организации заказного убийства бывшей жены. Подробности рассказали в региональном Следственном управлении СКР и опубликовали видео допроса обвиняемого.
По версии следствия, в августе этого года мужчина обратился к своему знакомому и попросил оказать содействие в убийстве жены за деньги. Причиной стало желание завладеть долей на принадлежащее его бывшей супруге фермерское хозяйство.
Однако приятель злоумышленника, не планируя совершать преступление, сообщил о намерениях своего знакомого в полицию. Также он принял участие в проведении оперативных мероприятий, чтобы предотвратить заказное убийство.
Днем 29 октября во время встречи в Куеде мужчина, действуя под прикрытием оперативников, сообщил товарищу, что якобы выполнил его просьбу и убил женщину. В подтверждение он показал фотографию якобы убитой потерпевшей с признаками насильственной смерти. После этого обвиняемого задержали сотрудники УФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму». В ходе допроса следователи предъявили обвиняемому неопровержимые доказательства его вины.
В ближайшее время правоохранители намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Они настаивают на заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.