Фермер из Прикамья заказал убийство жены

Днем 29 октября во время встречи в Куеде мужчина, действуя под прикрытием оперативников, сообщил товарищу, что якобы выполнил его просьбу и убил женщину. В подтверждение он показал фотографию якобы убитой потерпевшей с признаками насильственной смерти. После этого обвиняемого задержали сотрудники УФСБ.