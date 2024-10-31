Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В раздевалке аквапарке в Башкирии случился пожар

В Башкирии вспыхнул плафон в раздевалке в аквапарке.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии произошел пожар в аквапарке. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился в раздевалке аквапарка «Аквариум» в селе Новоабзаково. На площади шести квадратных метров закоптился потолок и сгорел светодиодный плафон. Благодаря сработавшему пожарному извещателю, который был установлен в помещении, огонь быстро потушили еще до прибытия пожарных МЧС.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.