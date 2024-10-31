В раздевалке аквапарке в Башкирии случился пожар

В Белорецком районе Башкирии произошел пожар в аквапарке. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент случился в раздевалке аквапарка «Аквариум» в селе Новоабзаково. На площади шести квадратных метров закоптился потолок и сгорел светодиодный плафон. Благодаря сработавшему пожарному извещателю, который был установлен в помещении, огонь быстро потушили еще до прибытия пожарных МЧС.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.
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