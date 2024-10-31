Фабрики для производства детей и запрет на переднее сиденье в «Дамасе»: В Узбекистане за год семь человек осуждены за гендерную дискриминацию

За этот период по этой статье осудили семь человек, в том числе водителя «Дамаса», запрещающего женщинам сидеть на переднем сиденье, и заместителя имама, утверждавшего, что «женщины — это фабрики для производства детей». Несмотря на громкие примеры и наложенные штрафы, не все случаи вызывают реакцию правоохранительных органов: некоторые публичные высказывания остаются безнаказанными, оставляя вопросы о равномерности применения закона.
Эти данные предоставил проект против насилия «Немолчи.уз».
Резонансные кейсы
1. Кафе Sahil Street Food. Первым кейсом стал случай с кафе Sahil Street Food, о котором рассказала журналистка Инобат Ахатова. Её и её подруг не пустили в кафе вечером, заявив, что в это время вход женщинам запрещён. 29 ноября 2023 года владельца кафе и его сотрудника признали виновными и назначили каждому штраф в размере 6,6 миллиона сумов.
2️. Дискриминация на основе религиозных убеждений. 11 ноября 2023 года мужчина разместил в Telegram объявление о вакансии преподавателя, указав, что кандидат должен быть в возрасте от 20 до 30 лет, но если это женщина, то она обязана быть в хиджабе. 11 декабря суд признал его виновным в пропаганде дискриминации по признаку пола и назначил штраф в размере 3,3 миллиона сумов.
3️. Блогеры и призывы к насилию. 24 января 2024 года блогеров Ш. Отохонова и Р. Абдуакимова пригласили в ОВД для профилактической беседы по поводу их публикаций в Instagram*, где они пропагандировали насилие, притеснения, жестокость и гендерную дискриминацию. Однако блогеры оказали сопротивление сотрудникам ОВД. Суд признал их виновными по ряду статей и назначил каждому 15 суток административного ареста.
4️. Водитель маршрутки. 21 апреля 2024 года на автовокзале Янгибазара водитель «Дамаса» отказал пассажирке в праве сесть впереди, заявив, что женщинам положено сидеть только сзади. 1 мая суд признал его виновным в дискриминации и назначил штраф 5,1 миллиона сумов.
Заместитель имама и «фабрика по производству детей». В мае 2024 года заместитель имама мечети в Сайхунабадском районе на свадьбе своего знакомого прочитал религиозную лекцию о женщинах, назвав их «фабриками по производству детей». При этом он говорил, что мужчины должны призывать женщин быть религиозными и молиться, а если женщины не подчиняются — то заставить их делать это, избивая при необходимости. 13 июня суд признал его виновным в пропаганде дискриминации и назначил штраф 6,8 миллиона сумов.
Избирательность закона: почему экс-депутат остался безнаказанным?
Однако за дискриминационные высказывания наказывают не всех. Примером является недавняя речь бывшего депутата Расула Кушербаева, который в октябре 2024 года публично заявил, что «не доверяет женщине роль главы семьи» и «плевал на гендерное равенство». Эти слова вызвали общественный резонанс, но никаких правовых последствий для Кушербаева не последовало.
Здесь возникает вопрос: почему водителю маршрутки за отказ посадить женщину вперед назначают штраф в 5 миллионов сумов, а на слова публичной фигуры с огромной аудиторией правоохранительные органы не реагируют? Почему молчат сенаторы и чиновники, ранее заявлявшие о приверженности курсу на гендерное равенство?
Год применения статьи 189−2 показал, что борьба с дискриминацией в Узбекистане только начинается. До тех пор, пока одни примеры показывают силу закона, а другие — его равнодушие, говорить о реальном равноправии сложно.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.