Фабрики для производства детей и запрет на переднее сиденье в «Дамасе»: В Узбекистане за год семь человек осуждены за гендерную дискриминацию

Заместитель имама и «фабрика по производству детей». В мае 2024 года заместитель имама мечети в Сайхунабадском районе на свадьбе своего знакомого прочитал религиозную лекцию о женщинах, назвав их «фабриками по производству детей». При этом он говорил, что мужчины должны призывать женщин быть религиозными и молиться, а если женщины не подчиняются — то заставить их делать это, избивая при необходимости. 13 июня суд признал его виновным в пропаганде дискриминации и назначил штраф 6,8 миллиона сумов.