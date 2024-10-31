В Башкирии на балконе общежития нашли труп мужчины.

В Стерлитамаке обвиняемого в убийстве местного жителя заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, по версии следствия, днем 22 октября в квартире дома на улице Чехова между мужчиной и его отчимом произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время словесной перепалки мужчина схватил нож и ударил им в грудь своему отчиму, после чего скрылся с места преступления. Вскоре во дворе соседнего дома его задержали сотрудники полиции. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.