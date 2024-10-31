В Башкирии на балконе общежития нашли труп мужчины.

В Стерлитамаке обвиняемого в убийстве местного жителя заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, по версии следствия, днем 22 октября в квартире дома на улице Чехова между мужчиной и его отчимом произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время словесной перепалки мужчина схватил нож и ударил им в грудь своему отчиму, после чего скрылся с места преступления. Вскоре во дворе соседнего дома его задержали сотрудники полиции. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
«В полицию поступило сообщение, что на балконе одного из общежитий города обнаружено тело мужчины. Предполагаемым преступником оказался 34-летний пасынок убитого, ранее осуждённый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После случившегося он вымыл холодное оружие и скрылся с места преступления. Мужчина дал признательные показания», — добавили в МВД по РБ.
По данным СУ СКР по РБ, с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и иные свидетели. На время расследования по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.