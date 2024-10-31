Более 2 тысяч кг рельсов украли с предприятия в Хабаровском крае

В Ванино Хабаровского края возбуждено уголовное дело о краже двух тысяч килограммов рельс с железнодорожного предприятия, сообщает ИА AmurMedia.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Ванинского ЛО МВД России на транспорте были задержаны двое 35-летних и 42-летний мужчина, прибывших в Ванинский район для работы по строительству объектов РЖД вахтовым методом.
Подозреваемые свою вину признали и пояснили, что, проникнув на неохраняемую производственную территорию, совершили кражу лома металла. Похищенные рельсы фигуранты загрузили в служебный автомобиль, после чего вывезли на пункт приема металла.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.