Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 2 тысяч кг рельсов украли с предприятия в Хабаровском крае

Похищенные рельсы задержанные двое вахтовиков увезли в пункт приема металла.

Источник: ГУ МВД

В Ванино Хабаровского края возбуждено уголовное дело о краже двух тысяч килограммов рельс с железнодорожного предприятия, сообщает ИА AmurMedia.

В дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте обратился представитель ОАО «РЖД» и сообщил, что с предприятия было похищено более двух тысяч килограммов железнодорожных рельсов. Сумма ущерба составила порядка 23 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Ванинского ЛО МВД России на транспорте были задержаны двое 35-летних и 42-летний мужчина, прибывших в Ванинский район для работы по строительству объектов РЖД вахтовым методом.

Подозреваемые свою вину признали и пояснили, что, проникнув на неохраняемую производственную территорию, совершили кражу лома металла. Похищенные рельсы фигуранты загрузили в служебный автомобиль, после чего вывезли на пункт приема металла.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.