Более 2 тысяч кг рельсов украли с предприятия в Хабаровском крае

В дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте обратился представитель ОАО «РЖД» и сообщил, что с предприятия было похищено более двух тысяч килограммов железнодорожных рельсов. Сумма ущерба составила порядка 23 тысяч рублей.