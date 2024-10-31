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08:33 (мск)
Телеграм-канал Shot
Происшествия
Три человека, по данным SHOT, погибли при взрыве газа в Черкесске
Разбор завалов продолжается.
Источник:
РИА "Новости"
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