Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тойота» снесла ворота дома и врезалась в припаркованный автомобиль в Тайшете

Водитель машины погиб в аварии до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Квиток Тайшетского района 30 октября около шести часов вечера произошла авария, в которой погиб человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Тойоты Спринтер» не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего снес ограждение, а также ворота частного дома и врезался в припаркованный автомобиль «Тойота Королла».

Водитель погиб в аварии. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— В ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что он не имел права управления транспортными средствами, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Правоохранители начали проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку. В это время также напоминают, что перед тем, как сесть за руль, необходимо выучить правила дорожного движения, пройти обучение и сдать экзамен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что микроавтобус сбил пешехода в Иркутске.