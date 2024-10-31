«Тойота» снесла ворота дома и врезалась в припаркованный автомобиль в Тайшете

В поселке Квиток Тайшетского района 30 октября около шести часов вечера произошла авария, в которой погиб человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель «Тойоты Спринтер» не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего снес ограждение, а также ворота частного дома и врезался в припаркованный автомобиль «Тойота Королла».
Водитель погиб в аварии. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— В ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что он не имел права управления транспортными средствами, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Правоохранители начали проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Сейчас правоохранители проводят проверку. В это время также напоминают, что перед тем, как сесть за руль, необходимо выучить правила дорожного движения, пройти обучение и сдать экзамен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что микроавтобус сбил пешехода в Иркутске.