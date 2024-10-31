Что известно о взрыве газа в Черкесске

ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности ЧП
По предварительной информации, на верхних этажах многоквартирного дома произошла вспышка паров газовоздушной смеси.
Взрыв газа привел к разрушениям квартир на уровне двух верхних этажей. По предварительной информации, речь идет о квартирах на четвертом и пятом этажах.
Спасатели проводят осмотр конструкций здания. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 67 человек и 22 единицы техники.
Автомобили скорой помощи прибыли к месту происшествия.
Жильцы дома сообщили о том, что в доме раздался очень сильный грохот, после чего их оперативно стали выводить из дома. Дом газифицирован.
Пострадавшие и погибшие
В результате происшествия погибли два человека.
Там добавили, что по предварительным данным в происшествии пострадали семь человек.
Глава республики Рашид Темрезов сообщил о госпитализации четырех человек.
Реакция правоохранителей
Территорию вокруг многоквартирного дома оцепили, посторонних не пускают за ограждение. На место также прибыли сотрудники полиции.
По данным регионального СУ СК России, на месте происшествия работают следователи и криминалисты для установления обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Эвакуация жителей
Из дома эвакуировали порядка 50 человек.
Жителей многоквартирного дома разместят в пункте временного размещения. Для перевозки людей организовали пассажирский транспорт.