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Лиса стала причиной массового смертельного ДТП в Дивеевском районе

Вечером 30 октября в Дивеевском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека.

Источник: МЧС РФ

Подробности рассказали в Госавтоиспекции. Авария произошла на 17 км автодороги Ардатов — Дивеево, около села Большое Череватово, там столкнулись три легковых автомобиля.

По информации дивеевского отдела ГИБДД, на дорогу выбежала лисица, и 43-летний водитель Volkswagen Polo, сбив её, вырулил на встречку. Этот опасный манёвр привёл к столкновению с двумя машинами — Renault Duster и Opel Corsa. В результате ДТП погибли водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир. Водители двух других автомобилей были доставлены в Арзамасскую ЦРБ — 43-летний мужчина и 38-летняя женщина.