Лиса стала причиной массового смертельного ДТП в Дивеевском районе

По информации дивеевского отдела ГИБДД, на дорогу выбежала лисица, и 43-летний водитель Volkswagen Polo, сбив её, вырулил на встречку. Этот опасный манёвр привёл к столкновению с двумя машинами — Renault Duster и Opel Corsa. В результате ДТП погибли водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир. Водители двух других автомобилей были доставлены в Арзамасскую ЦРБ — 43-летний мужчина и 38-летняя женщина.