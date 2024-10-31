В Миллерово водитель легковушки погиб в ДТП

По предварительной информации ведомства, 30-летний водитель «Лады Приоры» двигался по улице Российской. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, затем машину отбросило в магазин. От сильного удара водитель погиб на месте аварии. 32-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.