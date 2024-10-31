Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миллерово водитель легковушки погиб в ДТП

В Миллерово легковушка на всей скорости врезалась в магазин, водитель погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель легковушки на всей скорости влетел в магазин. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 30 октября около 20:15 в городе Миллерово.

По предварительной информации ведомства, 30-летний водитель «Лады Приоры» двигался по улице Российской. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, затем машину отбросило в магазин. От сильного удара водитель погиб на месте аварии. 32-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.