«Нашел ее по хрипу и стал вытаскивать»: житель Башкирии спас из горящего дома двоих человек

Поздней ночью в воскресенье, 27 октября, в селе Новопетровское Зианчуринского района Башкирии загорелся дом, где живет пожилая семейная пара Сергей и Людмила Локтевы. Дело было в третьем часу ночи, пенсионеры спали и не знать не знали, что их жилище уже объято пламенем. Казалось бы, трагедии не избежать, но вдруг на пороге появился ангел-хранитель этой семьи.
В ту ночь житель соседнего села Исянгулово Азамат Халиков подвозил домой местного жителя, который живет на той же улице. Парни увидели, что горит один из домов и без раздумий бросились на помощь. Именно благодаря их самоотверженности и героизму пожилая пара спаслась из пожара. О том, как это было, расскажет «КП-Уфа».
СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ.
Тот самый пожар в Новопетровском уничтожил абсолютно все постройки на участке — бревенчатый дом, баню, дощатый гараж и автомобиль ВАЗ 2115. При пожаре сильно пострадали оба супруга, но Людмиле досталось сильнее, ее увезли на скорой в ожоговый центр в Стерлитамак.
Сейчас 62-летняя женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как средней тяжести. Как рассказал «КП-Уфа» ее сын Денис, маму подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ее муж Сергей тоже пострадал, но больше от порезов — поранился стеклом от разбитого окна. Его состояние чуть лучше, но он тоже пока лежит в больнице.
Ту ночь Денис Локтев вспоминает как страшный сон и неустанно благодарит Азамата за его героический поступок. Ведь благодаря ему мама и папа остались живы.
— Позвонили мне где-то в 02.50 и сообщили, что горит родительский дом. Моментально собрался и поехал, живу в соседнем селе, два километра примерно. Когда примчался, уже гараж сгорел, горели дом и баня, а родители на улице были, их вытащили, — вспоминает Денис. — Мама лежала на земле, вся обожженная, тяжело дышала, врачи ее приводили в сознание.
В ночь на воскресенье в селе Новопетровское Зианчуринского района сгорели все постройки на участке семьи Локтевых. Фото: МЧС по РБ.
По словам сына погорельцев, он видел, как сотрудникам пожарной охраны помогает тушить пламя некий молодой человек. Как Денис узнал позднее, именно он вызвал пожарных, криками и стуками разбудил спящих родителей и помог их вытащить из горящего дома. А когда огонь потушили, скромно сел в машину и уехал.
— Он там помогал разматывать рукава и тушить пожар. Когда начал гореть соседний дом, уже помогал тушить и его. Я в этот момент собаку спасал, которая на привязи во дворе живет. Она тоже обгорела тогда. А потом на скорой поехал вместе с родителями и поговорить с ним не успел. Только недавно мы нашли Азамата, буквально вчера. Мне он сказал, что по-другому не мог и что ничего такого сверхъестественного не сделал. Я же высказал свою благодарность и ему, и жене его. Что такой человек в нужное время в нужном месте оказался, — говорит Денис Локтев.
СЧЕТ ПОШЕЛ НА СЕКУНДЫ.
Мы поговорили с самим Азаматом Халиковым, который в ту ночь проявил храбрость и решительность при спасении двоих человек. Как вспоминает молодой человек, он вез домой жителя Новопетровского и, проезжая по сельской улице, увидел, что в одном из дворов бушует пламя.
— Гараж, пристрой и дом были вместе соединены, и все горело. Уже и крыша гореть начала. А вокруг никого не было, соседи спят. Тишина вокруг, и ночь туманная еще. Мы сразу побежали туда, я по пути начал в экстренные службы звонить. Сообщил в 112 и вместе с этим парнем, его Данилом звать, начали стучать в окна горящего дома. Потом к соседям, тоже по стене постучал, увидел, что свет включился. Думаю, значит, проснулись, и побежал обратно, — вспоминает Азамат.
Через мгновение к ним прибежал запыхавшийся мужчина с палкой в руках. Как оказалось, это был хозяин дома Сергей Локтев. Он смог выбраться из объятого пламенем дома через окно в кухне. В тот момент в полыхающем здании оставалась его супруга.
Помещение было заполнено дымом, огонь очень быстро распространялся. Пожилая женщина в это время лежала на полу в зале без сознания. Счет пошел на секунды.
— Я у него спрашиваю: не знаете, остался кто-то в доме? А он говорит: жена там. Рейкой окно разбил и сам туда полез поначалу. Мы с Данилом около окна стояли, ему постоянно кричали, чтобы понимал, где мы находимся. В какой-то момент у него дыхание кончилось, он к окну обратно подошел, я увидел его руку и понял, что он упал. Мы подтянулись и помогли ему вылезти на воздух, — рассказывает Азамат.
Азамат Халиков из Исянгулово первым увидел пожар и бросился на помощь. Фото: «Зианчуринские зори».
После этого Сергей Локтев отдышался и предпринял еще одну попытку вытащить из горящего дома жену. На этот раз он смог передвинуть женщину поближе к окну, но и сам почти потерял сознание.
— Он у окна на столик облокотился и руками пытался нас поймать. Мы подтянули его и вытащили. На ногах уже стоять не мог, волоком тащить приходилось. Потом мы услышали хрипы хозяйки и решили полезть. Сначала Данил попытался, но не смог. А потом я полез. Спрыгнул на пол, на корточки сразу сел и на ощупь передвигался. Нашел ее по хрипу и стал вытаскивать, — вспоминает Азамат.
К счастью, парню удалось вынести на воздух пожилую женщину. Вместе с попутчиком они перенесли пенсионерку на безопасное расстояние.
БЫЛО СТРАШНО.
— Потом уже пожарные приехали. Помог им рукава размотать и поехал дальше, — со скромностью говорит сельчанин.
Азамат Халиков признается, что в тот момент, когда он полез в горящий дом, ему было страшно. Героем он себя не считает и давать оценку своему поступку не хочет.
— Понимание того, что там находится человек и что от меня зависит его жизнь, взяли верх, — говорит молодой человек.
На сегодняшний день семья Сергея и Людмилы Локтевых из села Новопетровское Зианчуринского района Башкирии осталась фактически без всего. Сгорели все вещи и документы, а на участке осталось сплошное пепелище.
Помочь погорельцам может каждый неравнодушный житель республики. Для этого нужно связаться с их сыном Денисом по телефону: 8−927−966−41−92.