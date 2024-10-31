«Нашел ее по хрипу и стал вытаскивать»: житель Башкирии спас из горящего дома двоих человек

— Он там помогал разматывать рукава и тушить пожар. Когда начал гореть соседний дом, уже помогал тушить и его. Я в этот момент собаку спасал, которая на привязи во дворе живет. Она тоже обгорела тогда. А потом на скорой поехал вместе с родителями и поговорить с ним не успел. Только недавно мы нашли Азамата, буквально вчера. Мне он сказал, что по-другому не мог и что ничего такого сверхъестественного не сделал. Я же высказал свою благодарность и ему, и жене его. Что такой человек в нужное время в нужном месте оказался, — говорит Денис Локтев.