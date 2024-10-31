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Трагедия в Сурхандарье: школьница погибла после падения с шестого этажа

В Сурхандарьинской области произошла трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс: ученица одиннадцатого класса погибла после падения с шестого этажа многоквартирного дома. Инцидент случился 29 октября около 21:00 в махалле «Буюк келажак» Денауского района. Девушка скончалась на месте из-за полученных травм, несмотря на все попытки медиков спасти её.

Об этом сообщил телеканал «Севимли».

Детали происшествия

Пока причины трагедии остаются неизвестными, а правоохранительные органы продолжают доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По словам председателя махалли, семья погибшей отличалась хорошей репутацией и считалась образцовой. Девушка была старшей из четырех детей, а в школе имела положительные оценки и хорошие отношения с одноклассниками и учителями.

Семья девушки переехала в этот дом в 2023 году. Для махалли «Буюк келажак», а также для всех, кто знал погибшую и её семью, это событие стало шоком. Одноклассники, учителя и жители района глубоко скорбят и выражают соболезнования. Семья девушки надеется на полное и тщательное расследование этого трагического случая.

несчастный случай