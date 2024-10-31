Трагедия в Сурхандарье: школьница погибла после падения с шестого этажа

Семья девушки переехала в этот дом в 2023 году. Для махалли «Буюк келажак», а также для всех, кто знал погибшую и её семью, это событие стало шоком. Одноклассники, учителя и жители района глубоко скорбят и выражают соболезнования. Семья девушки надеется на полное и тщательное расследование этого трагического случая.