Трагедия в Сурхандарье: школьница погибла после падения с шестого этажа

Об этом сообщил телеканал «Севимли».
Детали происшествия
Пока причины трагедии остаются неизвестными, а правоохранительные органы продолжают доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По словам председателя махалли, семья погибшей отличалась хорошей репутацией и считалась образцовой. Девушка была старшей из четырех детей, а в школе имела положительные оценки и хорошие отношения с одноклассниками и учителями.
Семья девушки переехала в этот дом в 2023 году. Для махалли «Буюк келажак», а также для всех, кто знал погибшую и её семью, это событие стало шоком. Одноклассники, учителя и жители района глубоко скорбят и выражают соболезнования. Семья девушки надеется на полное и тщательное расследование этого трагического случая.