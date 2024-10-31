Вандалы сняли колеса с машин, припаркованных у Кольцово

В Екатеринбурге на бесплатной стоянке аэропорта Кольцово обнаружены два автомобиля без колес. Вандалы «разули» машины и изрисовали их кузова и стекла, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Сообщается, что машины стоят без колес еще с 26 октября. Оба автомобиля — марок Geely и Exeed — с номерами Пермского края. Предполагается, что выбор пал на машины из соседнего региона из расчета на то, что их хозяева улетают из Екатеринбурга на более долгий срок.
Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в местную полицию. На момент публикации ответ от пресс-группы УМВД по Екатеринбургу не поступил.
UPD:
— В отделе полиции № 6 зарегистрированы сообщения от очевидцев об автомобилях без колес на парковке в районе Кольцово. Полиция проводит проверку по данному факту. Заявлений от собственников машин до настоящего времени не поступало, — сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.