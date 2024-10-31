Вандалы сняли колеса с машин, припаркованных у Кольцово

Сообщается, что машины стоят без колес еще с 26 октября. Оба автомобиля — марок Geely и Exeed — с номерами Пермского края. Предполагается, что выбор пал на машины из соседнего региона из расчета на то, что их хозяева улетают из Екатеринбурга на более долгий срок.