В Актобе бухгалтер школы присвоил бюджетные средства на 238 млн тенге

Ранее сообщалось, что прокуратура Балхаша выявила нарушения в выплате компенсаций студентам из многодетных семей и иногородним студентам. «В ходе проверки было установлено, что два колледжа не предоставляли положенные компенсации студентам из многодетных семей. Согласно законодательству, студенты из многодетных семей, обучающиеся по государственному заказу, имеют право на бесплатное горячее питание, если их среднедушевой доход не превышает установленный государством уровень. В случаях, когда горячее питание не предоставляется, колледжи обязаны выплачивать студентам компенсацию», — сообщили в надзорном органе.