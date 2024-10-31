В Актобе бухгалтер школы присвоил бюджетные средства на 238 млн тенге

Специальные прокуроры прокуратуры Актюбинской области завершили досудебное расследование по факту незаконного присвоения бюджетных средств бухгалтером общеобразовательной школы № 48, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура Актобе установила, что бухгалтер, используя свое служебное положение, в 2019—2024 годы присвоил бюджетные средства, выделенные для нужд школы, в сумме более 238 млн тенге.
Сотрудник школы перечислял зарплаты сверх установленной нормы, начислял двойные отпускные. Действия бухгалтера квалифицированы по п.2 ч.4 ст. 189 УК: присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.
Специальные прокуроры направили уголовное дело в суд № 2 Актобе для рассмотрения. 24 октября 2024 года суд признал бухгалтера виновным и осудил к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.
Ранее сообщалось, что прокуратура Балхаша выявила нарушения в выплате компенсаций студентам из многодетных семей и иногородним студентам. «В ходе проверки было установлено, что два колледжа не предоставляли положенные компенсации студентам из многодетных семей. Согласно законодательству, студенты из многодетных семей, обучающиеся по государственному заказу, имеют право на бесплатное горячее питание, если их среднедушевой доход не превышает установленный государством уровень. В случаях, когда горячее питание не предоставляется, колледжи обязаны выплачивать студентам компенсацию», — сообщили в надзорном органе.