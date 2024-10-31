Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посреди ночи в Башкирии произошел пожар в школе

В Башкирии ночью загорелся плафон в школьном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 31 октября, в Белорецком районе Башкирии случился пожар в школе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

В кабинете средней школы в селе Абзаково начал плавиться и загорелся плафон. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, к прибытию огнеборцев пожар был потушен. К счастью, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются, расследование проводит дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.