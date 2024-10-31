Посреди ночи в Башкирии произошел пожар в школе

Сегодня ночью, 31 октября, в Белорецком районе Башкирии случился пожар в школе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
В кабинете средней школы в селе Абзаково начал плавиться и загорелся плафон. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, к прибытию огнеборцев пожар был потушен. К счастью, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются, расследование проводит дознаватель МЧС.
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