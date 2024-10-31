Потерявшихся в лесу бабушку с внуком спасли в Пинском районе

Так, 30 октября в 13.31 спасатели получили информацию, что недалеко от деревни Плоскинь Пинского района потерялись женщина и ее внук. Были организованы поисковые мероприятия. Вскоре они принесли результат. Работники МЧС нашли потерявшихся. Медицинская помощь им не понадобилась.



В этот же день подобный случай произошел в Ляховичском районе. Около 11.30 в дежурную службу МЧС поступил вызов. В лесном массиве вблизи деревни Заберье заблудилась женщина. Ее спасли во время поисковых мероприятий в 12.24. В медицинской помощи женщина не нуждалась.