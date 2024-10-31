Мумию мужчины нашли в подвале дома в Колпино

Два трупа нашли в Петербурге 30 октября. Первое сообщение в полицию поступило утром. Обеспокоенных горожанин рассказал, что в подвале дома 60 по Тверской улице в Колпино лежит мумия. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли тело неизвестного мужчины, которому на вид 50 лет. Судя по всему, труп пролежал там довольно долго. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».