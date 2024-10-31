Мумию мужчины нашли в подвале дома в Колпино

Два трупа нашли в Петербурге 30 октября. Первое сообщение в полицию поступило утром. Обеспокоенных горожанин рассказал, что в подвале дома 60 по Тверской улице в Колпино лежит мумия. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли тело неизвестного мужчины, которому на вид 50 лет. Судя по всему, труп пролежал там довольно долго. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Труп направлен в морг для установления причины смерти, — добавил источник.
Примерно в то же время в полицию поступило еще одно сообщение об обнаружении трупа. Звонивший рассказал, что увидел его в Дудергофском канале у моста Ахмата Кадырова. Правоохранители прибыли на место и извлекли из воды тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. Его также направили в морг для установления причины смерти.
Напомним, что мумию мужчины нашли в подсобке больницы в Петербурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.