В Уфе «черный риелтор» ответит в суде за мошенничество на 8 млн рублей.

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размерах». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2022 по 2024 год женщина, обладая достаточными знаниями в сфере сделок с объектами недвижимости, под видом продажи квартир, на которые имелись ограничения по их отчуждению, похитила свыше 8 млн рублей. От её противоправных действий пострадало 9 граждан, 4 местных жителя и вовсе лишились жилья.