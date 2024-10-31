В Коминтерновском районе Воронежа сгорели девять сараев

В тот же день в 13.36 в селе Рождественская Хава Новоусманского района на улице Карла Маркса загорелась длинная постройка во дворе размером 15×4м. Огонь тушили восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Постройка сгорела полностью. На этом пожаре тоже никто не пострадал.