В Коминтерновском районе Воронежа сгорели девять сараев

В среду, 30 октября, в Коминтерновском районе Воронежа на улице Торпедо в районе дома № 34а случился крупный пожар. Около 11.11 загорелись сараи.
Огонь тушили 10 сотрудников МЧС, приехавших на место ЧП на трех пожарных машинах. Пламя ликвидировали в 11.30. К тому времени во дворе сгорели девять сараев. Пострадавших на пожаре не было.
В тот же день в 13.36 в селе Рождественская Хава Новоусманского района на улице Карла Маркса загорелась длинная постройка во дворе размером 15×4м. Огонь тушили восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Постройка сгорела полностью. На этом пожаре тоже никто не пострадал.