В Воронеже группу мошенников осудили за махинации с материнским капиталом

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор 62-летнему Виктору Антонову, 37-летней Екатерине Котовой и 60-летней Ларисе Леве за мошенничество с материнским капиталом. Злоумышленники обещали женщинам помощь в получении денежных средств, однако по факту похищали деньги. Мошенники заключали фиктивный договор ипотечного займа на покупку жилья и подыскивали недвижимость, стоимость которой не превышала 100 тыс. рублей. Однако по договорам купли-продажи цена недвижимости соответствовала размеру материнского капитала. Затем в Социальный фонд подавалось заявление о направлении средств материнского капитала на погашение займа, якобы выданного на покупку недвижимости с целью улучшения жилищных условий семьи. Средства материнского капитала поступали мошенникам, и они отдавали женщинам только 200 тыс. рублей и непригодное для проживания жилье, а остальные деньги злоумышленники присваивали себе. Виктору Антонову суд назначил три года лишения свободы в колонии общего режима, а Екатерине Котовой и Ларисе Леве — по три года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 30 октября.