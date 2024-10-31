В Воронеже группу мошенников осудили за махинации с материнским капиталом

Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор 62-летнему Виктору Антонову, 37-летней Екатерине Котовой и 60-летней Ларисе Леве за мошенничество с материнским капиталом. Злоумышленники обещали женщинам помощь в получении денежных средств, однако по факту похищали деньги. Мошенники заключали фиктивный договор ипотечного займа на покупку жилья и подыскивали недвижимость, стоимость которой не превышала 100 тыс. рублей. Однако по договорам купли-продажи цена недвижимости соответствовала размеру материнского капитала. Затем в Социальный фонд подавалось заявление о направлении средств материнского капитала на погашение займа, якобы выданного на покупку недвижимости с целью улучшения жилищных условий семьи. Средства материнского капитала поступали мошенникам, и они отдавали женщинам только 200 тыс. рублей и непригодное для проживания жилье, а остальные деньги злоумышленники присваивали себе. Виктору Антонову суд назначил три года лишения свободы в колонии общего режима, а Екатерине Котовой и Ларисе Леве — по три года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 30 октября.
Преступную деятельность мошенники вели от имени ООО Ипотечная Компания «Инициатива». Офис компании располагался на улице Свободы. Злоумышленники широко рекламировали организацию как направленную на оказание помощи в получении средств маткапитала.
Мошенников осудили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск прокураты о взыскании с подсудимых более 5 млн рублей, на имущество злоумышленников наложен арест.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Лискинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, которые обвиняются в мошенничестве с материнским капиталом. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,8 млн рублей.