В Башкирии женщина простила мужа, который ее поджег

Как рассказали в надзорном органе, в суде пострадавшая заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования ее супруга в связи с примирением сторон. Суд ходатайство удовлетворил. Однако прокуратура с таким решением не согласилась, апеллируя тем, что преступление было совершенно намеренно и с особой жестокостью: мужчина облил спящую жену спиртом и поджег газовой горелкой. А после не выпускал из дома и не давал возможности обратиться за медицинской помощью.