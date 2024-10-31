В Башкирии женщина простила мужа, который ее поджег

Как рассказали в надзорном органе, в суде пострадавшая заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования ее супруга в связи с примирением сторон. Суд ходатайство удовлетворил. Однако прокуратура с таким решением не согласилась, апеллируя тем, что преступление было совершенно намеренно и с особой жестокостью: мужчина облил спящую жену спиртом и поджег газовой горелкой. А после не выпускал из дома и не давал возможности обратиться за медицинской помощью.
Женщину освободили сотрудники правоохранительных органов, у нее были диагностированы ожоги первой и второй степеней.
Верховный суд РБ согласился с позицией прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.