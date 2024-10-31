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В Волгограде водитель ВАЗа сбил коляску с 8-месячной девочкой

Волгоградец наехал на маму с коляской, в которой находилась малышка.

Источник: Комсомольская правда

Восьмимесячная малышка попала в больницу в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Авария произошла 30 октября в дневное время. Примерно в 14.50 часов мама с дочкой гуляла во дворе. Женщина выкатила коляску на дорогу у дома № 46 на улице Шекснинской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в этот момент водитель «ВАЗ-2110» решил сдать назад. Он не увидел пешеходов.

— Автомобилист совершил наезд на детскую коляску с 8-месячной девочкой. В результате ДТП малолетняя доставлена в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на региональных трассах произошло четыре аварии с пострадавшими.