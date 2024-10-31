В Волгограде водитель ВАЗа сбил коляску с 8-месячной девочкой

Восьмимесячная малышка попала в больницу в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Авария произошла 30 октября в дневное время. Примерно в 14.50 часов мама с дочкой гуляла во дворе. Женщина выкатила коляску на дорогу у дома № 46 на улице Шекснинской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в этот момент водитель «ВАЗ-2110» решил сдать назад. Он не увидел пешеходов.