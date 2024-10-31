Задержан чеченский адвокат Идалов, угрожавший прокурору

По версии СКР, 3 октября 2022 года, находясь в зале Никулинского суда Москвы, защитник высказал в адрес гособвинителя угрозу убийством, «отождествив ее с главным героем сериала “Спрут” — начальником криминальной полиции комиссаром Каттани, дополнив свое высказывание фактом о его гибели — расстреле, совершенном группой лиц из огнестрельного оружия». В апреле 2023 года он был арестован судом на два месяца, но в июле того же года Московский городской суд изменил меру пресечения адвокату. Его выпустили из-под стражи под запрет определенных действий. После этого Идалов скрылся из столичного региона.
Ранее адвокат участвовал в ряде резонансных дел, в том числе в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фаргала, обвиняемого в организации убийства и покушений. Другой его подзащитный, Алихан Белхороев, — фигурант резонансного дела о теракте в 2019 году в Москве, жертвами которого стали начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Кроме того, в начале 90-х Идалов получил приговор за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, впоследствии приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам.