Задержан чеченский адвокат Идалов, угрожавший прокурору

Ранее адвокат участвовал в ряде резонансных дел, в том числе в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фаргала, обвиняемого в организации убийства и покушений. Другой его подзащитный, Алихан Белхороев, — фигурант резонансного дела о теракте в 2019 году в Москве, жертвами которого стали начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Кроме того, в начале 90-х Идалов получил приговор за похищение людей, среди которых был кандидат в президенты Армении Серж Джилавян. Правда, впоследствии приговор был отменен Верховным судом РФ по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам.