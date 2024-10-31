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При пожаре в высотке в Минске погибла пенсионерка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в высотке погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 30 октября в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Матусевича, принадлежащей гражданке 1979 года рождения. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1945 года рождения, пенсионерка. Причины пожара и гибели устанавливаются.

В этот же день в 14.26 спасателям поступило сообщение о госпитализации пенсионерки с ожогами, полученными в результате вспышки газовоздушной смеси при розжиге газовой плиты в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Минске по пр. Независимости.

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