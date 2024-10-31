При пожаре в высотке в Минске погибла пенсионерка

Спасателям 30 октября в 10.10 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Матусевича, принадлежащей гражданке 1979 года рождения. На пожаре обнаружена погибшая мать хозяйки 1945 года рождения, пенсионерка. Причины пожара и гибели устанавливаются.
В этот же день в 14.26 спасателям поступило сообщение о госпитализации пенсионерки с ожогами, полученными в результате вспышки газовоздушной смеси при розжиге газовой плиты в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Минске по пр. Независимости.