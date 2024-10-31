Минчанин в одном из мессенджеров увидел рекламу о том, что за пройденный онлайн опрос одного из банков можно получить денежное вознаграждение в размере Br100. Для этого он перешел по ссылке на страницу с анкетой, где ввел реквизиты своей карты и коды из смс-сообщений.
После этого мужчина обнаружил, что с его карт-счета были списаны все денежные средства. Общая сумма ущерба составила более Br6 тыс.
Возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: нельзя переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах, поскольку они могут вести на мошеннические сайты.
Минчанин хотел заработать на онлайн-опросе, но потерял более Br6 тыс
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московское РУВД столицы с заявлением о хищении денег с банковской карты обратился житель района. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанин в одном из мессенджеров увидел рекламу о том, что за пройденный онлайн опрос одного из банков можно получить денежное вознаграждение в размере Br100. Для этого он перешел по ссылке на страницу с анкетой, где ввел реквизиты своей карты и коды из смс-сообщений.