Минчанин хотел заработать на онлайн-опросе, но потерял более Br6 тыс

Минчанин в одном из мессенджеров увидел рекламу о том, что за пройденный онлайн опрос одного из банков можно получить денежное вознаграждение в размере Br100. Для этого он перешел по ссылке на страницу с анкетой, где ввел реквизиты своей карты и коды из смс-сообщений.



После этого мужчина обнаружил, что с его карт-счета были списаны все денежные средства. Общая сумма ущерба составила более Br6 тыс.



Возбуждено уголовное дело.



Правоохранители напоминают: нельзя переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах, поскольку они могут вести на мошеннические сайты.