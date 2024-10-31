Свердловские силовики накрыли ОПГ, промышлявшую шантажом и вымогательством

«Установлено, что в июле текущего года участники преступного сообщества осуществили вооруженное разбойное нападение на двух несовершеннолетних. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство денежных средств у родственников потерпевших. Жизнь несовершеннолетних похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого», — рассказали в пресс-службе УФСБ.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК России (Похищение двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 163 УК России (Вымогательство). Также силовики проверяют задержанных на причастность к созданию преступного сообщества.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в июле 2024 года в микрорайоне Уктус. 28-летний рецидивист захватил подростков 15 и 16 лет на автобусной остановке. Угрожая пистолетом, он принудил их пройти к нему в квартиру, после чего начал требовать деньги с родственников. Последние обратились в полицию. в ходе совместной операции угрозыска, местного отдела полиции, областного управления ФСБ и росгвардейцев рецидивиста поймали.