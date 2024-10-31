Свердловские силовики накрыли ОПГ, промышлявшую шантажом и вымогательством

Инцидент, о котором идет речь, произошел в июле 2024 года в микрорайоне Уктус. 28-летний рецидивист захватил подростков 15 и 16 лет на автобусной остановке. Угрожая пистолетом, он принудил их пройти к нему в квартиру, после чего начал требовать деньги с родственников. Последние обратились в полицию. в ходе совместной операции угрозыска, местного отдела полиции, областного управления ФСБ и росгвардейцев рецидивиста поймали.