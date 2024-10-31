В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб 69-летний мужчина

В хуторе Первомайском Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб 69-летний мужчина. Об этом утром 31 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Как оказалось, пожар произошел вчера днем на улице Полевой. Огонь и дым заметила соседка, но помощь оказать было уже невозможно. Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из постройки.
— Пламенем было охвачено 16 кв. метров. Тушение в течение 25 минут вели восемь человек, использовалось две спецмашины. Предварительно, пожар возник из-за неисправной печи на твердом топливе, — рассказали в МЧС.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также ставить рядом с огнем топливо и другие горючие вещества. Нельзя сушить одежду и обувь вблизи печи. Пользоваться неисправными печами и дымоходом опасно для жизни.