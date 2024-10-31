В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб 69-летний мужчина

Спасатели напоминают: нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также ставить рядом с огнем топливо и другие горючие вещества. Нельзя сушить одежду и обувь вблизи печи. Пользоваться неисправными печами и дымоходом опасно для жизни.